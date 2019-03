Borowski o liście szefowej francuskiego MEN: byłoby fatalnie, gdyby ta sprawa stała się przedmiotem dyskusji przedwyborczej

Byłoby fatalnie, gdyby ta sprawa stała się przedmiotem dyskusji przedwyborczej - tak o liście francuskiej minister edukacji do wicepremiera Jarosława Gowina mówił Marek Borowski, sobotni gość radia ZET. Frédérique Vidal domaga się reakcji polskiego rządu i potępienia ataków na naukowców debatujących o Holokauście, których Polacy w Paryżu na konferencji obrzucili antysemickimi wyzwiskami.

Jak stwierdził były marszałek Sejmu, list Vidal dotyka bardzo ważnej i drażliwej dla Polski kwestii. Zdaniem Borowskiego rząd PiS-u zaprzepaścił wieloletnie próby załagodzenia napięć dotyczących kwestii antysemityzmu w Polsce.

"Nieszczęsna" ustawa o IPN i niepotrzebny list

Głównym elementem wspomnianych wyżej napięć była - w opinii Borowskiego "nieszczęsna" - ustawa o IPN, która zakładała karanie za przypisywanie Polsce odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Mimo, że PiS się z niej wycofał, wciąż istnieje ona w przestrzeni publicznej, zwłaszcza międzynarodowej. - To się rozeszło po świecie - podkreślał gość Radia ZET.

Senator uważa, iż list francuskiej minister jest niepotrzebny, że powinna była załatwić to kanałami dyplomatycznymi. Dodał, że teraz należy się spodziewać ostrej reakcji polskiego rządu, a w okresie przedwyborczym nie jest to wskazane.

"O antysemityzmie powinni dyskutować naukowcy"

Senator podkreślał również, że obrażanie naukowców, twierdzenie, że są wrogami Polski, powinno być tępione przez władze. Dodał przy tym, że antysemityzm we Francji jest bardzo silny, ale oczywiście wynika to z innej specyfiki, która powoduje, że do tego kraju przenosi się konflikt bliskowschodni.

Cała rozmowa z Markiem Borowskim na RadioZET.pl

- O antysemityzmie i antypolonizmie powinni dyskutować naukowcy. Jeśli biorą się za to politycy, to zaczyna się granie na strunie nacjonalistycznej - powiedział Borowski.

RadioZET.pl/JoK/MP