Marek Falenta usłyszał cztery kolejne zarzuty dotyczące tzw. afery podsłuchowej. Został doprowadzony na przesłuchanie dwukrotnie z zakładu karnego i – jak ustaliła PAP – wysłał do prokuratury pismo, by przesłuchać go ponownie.

Marek Falenta usłyszał rozszerzone zarzuty w ramach tzw. afery podsłuchowej. Do ich postawienia przez prokuratora doszło w wyniku powtórnej analizy akt sprawy, już po wcześniejszym śledztwie i skazaniu biznesmena.

Śledztwo wszczęto w związku z nagraniami, które zostały już opublikowane, co oznacza, że prokuratorzy nie korzystali z nowych dowodów. Nie są to pierwsze zarzuty, które Falenta usłyszał w tym śledztwie.

Marek Falenta z kolejnymi zarzutami ws. afery podsłuchowej

Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga ustalił, że Falenta powinien odpowiedzieć za z art. 267 Kodeksu karnego, czyli udostępniania nagrań z nielegalnych podsłuchów innym osobom. Grozi za to do dwóch lat więzienia.

Taśmy, które miał udostępniać Falenta, zawierają 11 nagrań z rozmowami polskich VIP-ów, ale prokuratura nie ujawnia, o jakie nazwiska chodzi. Jak ustaliła PAP, czynności z Markiem Falentą zostały przeprowadzone w marcu br. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury z Zakładu Karnego w Wołowie. Przesłuchany po raz pierwszy odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został doprowadzony do prokuratury ponownie, na własną prośbę, złożył zeznania w formie pisemnej. "Miały one formę oświadczenia spisanego na kartce, sprowadzającego się do wywodu o charakterze politycznym" – usłyszała PAP w prokuraturze.

Tzw. afera podsłuchowa była jedną z głośniejszych spraw w polskiej polityce u schyłku rządów koalicji PO-PSL. Ujawnione w mediach nagrania w 2014 r. wywołały kryzys w rządzie Donalda Tuska. Upubliczniono nagrania m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbiety Bieńkowskiej, prezesa NBP Marka Belki, CBA Pawła Wojtunika, biznesmena Jana Kulczyka, prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Podczas wielu nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób. Prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP