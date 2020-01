Metropolita krakowski wygłosił w niedzielę 19 stycznia homilię podczas nabożeństwa z okazji spotkania opłatkowego rodzin i małżeństw archidiecezji krakowskiej. Msza święta jak zwykle stała się dla niego platformą do wygłoszenia ostrów słów pod adresem osób myślących inaczej niż on.

Na stronie internetowej krakowskiej diecezji zamieszczono nagranie 20-minutowego kazania, w którym Jędraszewski po raz kolejny poruszył wątki związane z LGBT, gender oraz ekologią. Przekonywał, że to wszystko dowód na to, że Europa wypiera się swoich chrześcijańskich korzeni.

W myśl ideologii gender i pochodzącej z niej ideologii LGBT, już nie wiadomo, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą, to w każdym momencie może być odwołane, zaprzeczone. Nie liczy się nawet to, co o człowieku mówi biologia. Wszystko jest do odwołania.

Jeżeli zaś chodzi o ekologię i klimat, tym razem pokusił się o następujące słowa: - Jeśli zaczyna się ogłaszać, że głównym szkodnikiem i w jakiejś mierze przekleństwem Ziemi jest człowiek, i że przyszłość naszej planety powinna należeć do zwierząt i roślin, to kończy się w jakiejś mierze ten dotychczasowy świat.

Abp Marek Jędraszewski to jeden z tych hierarchów kościelnych, którego wypowiedzi wywołują w mediach największą burzę. Znany jest ze swoich skrajnie konserwatywnych przekonań oraz niechęci do wszystkich bardziej nowoczesnych i liberalnych zjawisk w świecie.

W grudniu, podczas rozmowy z Telewizją Republika był pytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego, a dokładniej o manifest, który podpisała między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, w którym jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia.

To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my - Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci.

