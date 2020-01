Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Fundacja „Nie lękajcie się” nagłaśniała kolejne historie księży pedofilów w Polsce. Stworzyła tzw. mapę pedofilii w polskim kościele, przyczyniając się do tego, że przestał to być temat tabu i wieloletniego milczenia ofiar. Założycielowi fundacji gratulował sam papież Franciszek.

Niestety, szczytne idee, zostały przetrącone nieczystą działalnością Marka L. W maju 2019 roku „Gazeta Wyborcza” informowała o ofierze księdza pedofila, która wpłaciła L. 30 tys. zł, słysząc, że jest ciężko chory na raka trzustki. Chodziło o kobietę, która wygrała w sądzie z byłym księdzem-oprawcą, Towarzystwo Chrystusowe wpłaciło ofierze milion złotych zadośćuczynienia.

L. miał do kobiety, która dała mu 20 tys. zł do ręki jako pożyczkę, a 10 tys. zł „w prezencie”.

Dzisiejsza „Rz” podaje, że śledczy postawili Markowi L. zarzut z z art. 286 Kodeksu karnego, i to jeszcze przed świętami. Chodzi o dążenie do „osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia.

Marek L. formalnie nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, jednak złożył zeznania, w których potwierdził, że faktycznie wprowadził pokrzywdzoną w błąd, twierdząc, że jest chory Maciej Jóźwiak, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, „Rzeczpospolita”

Śledztwo było skutkiem publikacji „Gazety Wyborczej” z maja ubiegłego roku.

