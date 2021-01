Marek Migalski skrytykował słowa Jerzego Owsiaka. "Fatalna decyzja"

Marek Migalski odniósł się do słów Jerzego Owsiaka o tym, że w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra razem ze Strajkiem Kobiet. "Fatalna decyzja Owsiaka" - napisał politolog. "Odbije się to na tegorocznych zyskach WOŚP" - dodał.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku po raz 29. Zbiórka odbywa się pod hasłem "Finał z głową", a pieniądze z aukcji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy - poinformował szef WOŚP podczas piątkowej konferencji prasowej.

Owsiak: gramy razem ze Strajkiem Kobiet. Migalski: fatalna decyzja

Jurek Owsiak odniósł się przy okazji do protestów po publikacji wyroku TK ws. aborcji. - WOŚP tworzy niezwykłe szanse dla życia. To my jesteśmy tymi, którzy kupują sprzęt dla hospicjów, dla zakładów, gdzie chore dzieci spędzają swoje życie. Nie widzę tam tych, którzy najgłośniej krzyczą o ochronie życia - zaznaczył.

Owsiak podkreślił, że w tym roku Orkiestra gra razem ze Strajkiem Kobiet. - Wielki szacunek. W niedzielę Strajk Kobiet gra razem z Orkiestrą. Nie dajmy się podzielić - zaapelował.

Słowa szefa WOŚP krytycznie skomentował na Twitterze politolog Marek Migalski. "Fatalna decyzja Owsiaka. Utożsamił ogólnopolską i szlachetną akcję z protestem politycznym, który popierają/nie popierają miliony obywateli. Upolitycznił niepolityczną zbiórkę. Odbije się to na tegorocznych zyskach WOŚP" - dodał.

"Wiem, że większość z Was uważa inaczej, ale wyobraźcie sobie, że ktoś, komu zawsze dawaliście datki przed świętami, nagle ogłasza, że wspiera PiS lub Kaję Godek. Nadal byście go wspierali? Deklaracja Owsiaka pomoże Strajkowi, ale zaszkodzi Orkiestrze" - dodał.

Słowa politologa nie pozostały bez odzewu użytkowników Twittera. "Ta akcja to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim Solidarność, wspieranie się, empatia. Nic Pan nie rozumie z ideałów WOŚP"; "Właśnie, że podjął dobrą decyzję. Pan sugeruje, że dla zysków WOŚP powinien stanąć w rozkroku, żeby nazbierać kasy z dwóch stron. To właśnie byłaby polityka, czyli sprzedanie siebie, swoich poglądów, dla zysków"; "To prawda odbije się. Wrzucę dwa razy więcej niż zwykle. Wystarczy być przyzwoitym" - pisali internauci.

Przypomnijmy, że pierwotnie 29. finał WOŚP miał się odbyć 10 stycznia, ale jego termin przesunięto o trzy tygodnie z uwagi na obostrzenia. Tegoroczna edycja WOŚP jest więc inna z uwagi na pandemię COVID-19. Organizatorzy zrezygnowali z masowych wydarzeń i koncertów dla publiczności, a większość wydarzeń przenieśli do internetu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl