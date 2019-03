Marek Suski zabrał tablicę przedstawiającą "układ Kaczyńskiego". Sprawę skomentował premier

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Premier był proszony na konferencji prasowej o ocenę postępowania szefa jego gabinetu politycznego Marka Suskiego. Suski - jak mówili politycy PO powołując się na nagrania zamieszczone w internecie - w środę zabrał sprzed siedziby klubu parlamentarnego PO-KO wystawioną tam we wtorek tablicę.

Pierwsza tablica przedstawiającą "układ Kaczyńskiego" została w poniedziałek usunięta sprzed wejścia do siedziby klubu KO-PO i trafiła do depozytu Straży Marszałkowskiej. Posłowie PO-KO we wtorek wystawili w tym samym miejscu drugą taką tablicę i to ją zabrał Suski. Polityk, pytany o powody zdjęcia tablicy powiedział PAP, że "to był impuls po burzliwych obradach Konwentu Seniorów, to było przywrócenie porządku".

"Przypominam sobie, że w obliczu wielkiej tragedii narodowej, jaką była katastrofa smoleńska, ówczesne władze Sejmu nie pozwoliły nawet na tak ważną dla poznania prawdy, dla szacunku dla ofiar, wystawę przygotowaną przez PiS, a dotyczącą właśnie katastrofy smoleńskiej. Tymczasem teraz te korytarze Sejmu opozycja próbuje wykorzystać dla celów czysto propagandowych. Sejm jest naszym niezwykle ważnym miejscem, miejscem debaty publicznej, ścierania się, a nie miejscem uprawiania pewnych działań stricte powiem propagandowych i poniżej pasa" - powiedział premier.

Podkreślił, że - jego zdaniem - należy udostępniać w Sejmie raczej takie wystawy, jak ta związana z obchodami stulecia Sejmu Ustawodawczego.

"Bardzo nieładnie kilka lat temu stało się, że te korytarze nie były udostępnione dla tak ważnej rzeczy, tak kluczowej sprawy dla naszej historii dzisiejszego dnia, jak właśnie katastrofa smoleńska" - ocenił szef rządu.

Tablica układ Kaczyńskiego" przedstawia powiązania między m.in. prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, szefem CBA Ernestem Bejdą, szefem ABW Piotrem Pogonowskim, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim oraz szefem gabinetu politycznego premiera Markiem Suskim. Ustawienie po raz pierwszy tablicy, w połowie lutego, przez posłów PO-KO było reakcją na artykuł "Gazety Wyborczej", która opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem, która dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

