Margot z ugrupowania "Stop Bzdurom" pierwszy raz zabrała głos po wyjściu z aresztu. Na profilu stowarzyszenia w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie aktywistki i kilka słów od niej. Aktywistka LGBT zapowiedziała rozmowy z mediami i zamieściła wulgarną wiadomość, skierowaną do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest jeb*** ch****. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki - jeszcze do was wrócę

- napisała aktywistka.

"Było... głównie nudno, będę opowiadać na dniach. Ale dowiaduję się o wszystkim co wyczyniałyście w ciągu ostatnich tygodni i jestem pełna podziwu! Dziękuję za te DZIKIE ilości wyrazów solidarności. Jesteście wspaniałe społeczności queer - nie wątpcie w swoją siłę" - czytamy.

"Odpowiadać mediom będę od przyszłego tygodnia. Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami, miłość, seks i jedzenie" – dodano na końcu wpisu.

Margot wypuszczona z aresztu

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w piątek postanowienie o tymczasowym areszcie wobec aktywistki Margot. Informację tę przekazała warszawska prokuratura okręgowa.

Jak z kolei dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do sprawy, sąd uchylając w piątek areszt tymczasowy, zdecydował o zastosowaniu wobec aktywistki dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 7 tys. zł i o przyjęciu poręczenia przez trzy osoby godne zaufania. Orzeczenie sądu jest natychmiast wykonalne.

O uwolnienie Margot apelowała m.in. komisarz Rady Europy Dunja Mijatović. "Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot z "Stop Bzdurom" aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla Wolności Słowa i praw osób LGBT w Polsce" - napisała Mijatović na Twitterze.

RadioZET.pl/PAP/Facebook