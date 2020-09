Kardynał Marian Jaworski nie żyje. Jak podaje PAP, jego stan w ostatnim czasie uległ pogorszeniu, ostatnie dni spędził w szpitalu.

Duchowny był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od stycznia 1991 roku do października 2008 r. pełnił posługę jako pierwszy po II wojnie światowej arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

Wspominany dziś kard. Jaworski przyjaźnił się z kard. Karolem Wojtyłą. Późniejszy papież mianował go w 1998 roku kardynałem „w sercu”. Jaworski był przy łożu umierającego papieża Polaka, któremu udzielił sakramentu namaszczenia chorych.

W marcu 2017 r. został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego, m. in. w uznaniu za zasługi dotyczące odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich. Po zmianie granic w 1945 r. został zmuszony do opuszczenia ukochanego Lwowa, w którym się urodził.

Urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studiował na Wydziale Teologicznym UJ i na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Wykładał na KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1967 r. ucierpiał w wypadku kolejowym pod Działdowem, wskutek czego amputowano mu część lewej ręki.

Duchownego wspomina w specjalnym oświadczeniu b. metropolita krakowski, Stanisław Dziwisz:

Kard. Jaworski był świadkiem trudnej historii. Z ks. Karolem Wojtyłą połączyła go głęboka wiara i miłość Kościoła. Połączyło ich zamiłowanie do nauki, duszpasterstwo wśród młodzieży, a także wspólne mieszkanie w podwawelskim grodzie przy ul. Kanoniczej. Ale przede wszystkim tych dwóch wielkich ludzi Kościoła połączyła aż do śmierci głęboka wiara i miłość Kościoła – odwaga i gotowość służenia Kościołowi w trudnych czasach