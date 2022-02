Marianna Schreiber chce wstąpić do Nowoczesnej. "Wartościowa osoba z potencjałem"

Myślę, że widać po moich działaniach i aktywistycznych wystąpieniach, że zależy mi, aby coś zmienić - mówi Marianna Schreiber. Żona prominentnego polityka PiS, o której od kilku miesięcy jest głośno, złożyła deklarację przystąpienia do partii. Nie jest to jednak ugrupowanie, do którego należy jej mąż, a opozycyjne - liberalna Nowoczesna.

Marianna Schreiber to prywatnie żona Łukasza Schreibera, posła PiS oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zrobiło się o niej głośno w 2021 roku, gdy wzięła udział w poprzedniej edycji popularnego programu "Top Model" w TVN. Zgłosiła się tam, jak sama twierdziła, w tajemnicy przed mężem.

Od tego czasu bardzo chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, publikując m.in. zdjęcia rodzinne. Często zabiera też głos w bieżących sprawach społecznych i politycznych, deklarując przy tym odmienne poglądy niż jej małżonek, np. w kwestii wsparcia dla osób LGBT+ czy praw kobiet.

Marianna Schreiber chce dołączyć do Nowoczesnej

Czy jej publiczne wypowiedzi wskazują na chęć większego zaangażowania się w politykę? Tak można by zinterpretować najnowsze doniesienia Onetu, według których pani Schreiber postanowiła przystąpić do partii Nowoczesna.

Deklaruje, że "chce przejść ze słów do czynów" i że o kolejnych planach politycznych będzie "informować w stosownym czasie". - Pierwsze powinny się o tym dowiedzieć osoby, które mi kibicują, obserwują, trzymają kciuki i podnoszą na duchu- przekonywała w rozmowie z Onetem.

Myślę, że widać po moich działaniach i aktywistycznych wystąpieniach, że zależy mi, aby coś zmienić. Wiem, że większe szanse na to będę miała nie jako celebrytka, jak mnie wszyscy postrzegają, tylko jako członek klubu, z którym się utożsamiam Marianna Schreiber

Jak zareagował na jej decyzję mąż? Tego już Marianna Schreiber nie chciała zdradzić. Stwierdziła jedynie, że nie chciałaby "w żaden sposób zaszkodzić mężowi i nam prywatnie".

Politycy Nowoczesnej o Mariannie Schreiber

Co ciekawe, sama Schreiber oznajmiła Onetowi, że "zapisała" się już do Nowoczesnej. Wiadomo jednak, że wniosek o członkostwo w partii czeka jeszcze na rozpatrzenie. - Miała najpierw pokazać, po co się zapisała, czy tylko na złość mężowi, czy faktycznie chce być w Nowoczesnej - komentował dla Onetu jeden z polityków kierowanej przez Adama Szłapkę, pragnący jednak zachować anonimowość.

Jak natomiast przekazał w rozmowie z Gazeta.pl Jerzy Mróz, przewodniczący koła powiatowego partii w Mińsku Mazowieckim, decyzja o przyjęciu Marianny Schreiber bądź odmowie należy do zarządu głównego ugrupowania, które wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej.

Sam Mróz jest jednak entuzjastycznie nastawiony do - być może - przyszłej koleżanki partyjnej. - Uważam, że to bardzo wartościowa osoba z ogromnym potencjałem, której przede wszystkim chce pracować i działać. Widać, że ma te same poglądy polityczne, co my, jest liberałką - ocenił.

