Mariusz Bieniek nie żyje. Zwłoki starosty znaleziono w Wiśle w rejonie jednego z mostów w Płocku. ''Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję'' - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Mariusz Bieniek nie żyje. Starosta płocki zaginął w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Informację o śmierci Mariusza Bieńka potwierdził prezydent miasta Andrzej Nowakowski oraz Starostwo Powiatowe.

Mariusz Bieniek nie żyje. Poszukiwania starosty płockiego zakończone

Mariusz Bieniek przebywał na łodzi, z której wypadło trzech mężczyzn. Dwóch z nich wydostało się na brzeg. Trzeciego mężczyzny - jak się okazało starosty płockiego - nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji.

Poszukiwania starosty płockiego na Wiśle od miejscowości Świniary w dół Wisły trwały kilka dni. Działania prowadzone były z udziałem łodzi ochotniczej i państwowej straży pożarnej, a także WOPR. Policja i Straż Miejska patrolowały brzegi rzeki.

''Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, mieszkańcy. Wszyscy mieli nadzieję na cud. Ten się jednak nie zdarzył'' - czytamy na stronie Starostwa Powiatowego.

W środę (25 sierpnia) w Wiśle w rejonie mostu im. Legionów Piłsudskiego wędkarze odnaleźli dryfujące w rzece ciało mężczyzny. Identyfikacja zwłok potwierdziła, że Mariusz Bieniek nie żyje.

Mariusz Bieniek nie żyje. Politycy składają kondolencje

Kondolencje w związku ze śmiercią starosty złożył marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezes PSL Adam Struzik. "Czasami po prostu brak słów. Trudno uwierzyć, a jeszcze trudniej zrozumieć. Nie sposób się pogodzić. Nagle, zbyt wcześnie odszedł nasz Przyjaciel - Mariusz Bieniek. Starosta Płocki, Ludowiec, oddany regionowi samorządowiec. Wyrazy współczucia dla Rodziny" - napisał na Twitterze.

''Wiele razy miałem okazję z Nim współpracować i poznałem Go jako świetnego samorządowca, zaangażowanego w swoją pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, zawsze gotowego do działania i niesienia pomocy. Był młody, energiczny, miał jeszcze wiele planów i dużo dobrego do zrobienia… Żonie, dzieciom i wszystkim bliskim Zmarłego składam wyrazy najszczerszego współczucia'' - czytamy na Facebooku prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Mariusz Bieniek urodził się w 1983 roku Został po raz pierwszy starostą płockim w 2014 roku. Wcześniej był burmistrzem Wyszogrodu. W sprawie wypadku na Wiśle z udziałem zmarłego starosty śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku.

