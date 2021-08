Mariusz Bieniek, starosta płocki, zaginął w niedzielę, po wypadku na Wiśle. Na wysokości miejscowości Świniary przewróciła się łódka. Starosta płynął z dwoma mężczyznami, którzy – dzięki pomocy osób postronnych oraz strażaków – wydostali się z wody na brzeg.

W poniedziałek przed południem prokuratura w Płocku potwierdziła lokalny mediom, że zaginioną osobą jest starosta płocki Mariusz Bieniek. W poniedziałkowych poszukiwaniach brało udział ponad sto osób: strażaków, policjantów i służb WOPR. Mocno utrudniały je warunki atmosferyczne. – Oprócz sprzętu i możliwości, potrzebna jest nam też odrobina ratowniczego szczęścia – powiedział serwisowi Portalplock.pl st. kpt. Edward Mysera, oficer prasowy KM PSP w Płocku. Czytamy, że strażacy ochotnicy z Modlina dostarczyli dron podwodny, ale w trakcie poszukiwań ocenili, że widoczność w Wiśle jest "zerowa".

Mariusz Bieniek zaginiony. Trzeci dzień poszukiwań starosty, który wpadł do Wisły

We wtorek służby wznowiły akcję na Wiśle. Zwiększył się teren poszukiwań – łodzie patrolowały rejon rzeki w samym Płocku, do akcji wykorzystano sonary i płetwonurków. Mimo koordynacji wysiłków przełomu nie osiągnięto. Tymczasem już w poniedziałek w sprawie pojawiły się nowe fakty – prokuratura podała, że ocaleni mężczyźni byli pijani – mieli powyżej 0,25 promila alkoholu w organizmie.

- To kwestia dalszych ustaleń: czy włączony był silnik, czy wiosłowali. Mężczyźni byli w stanie nietrzeźwości, więc to istotna kwestia. Co do kluczowego momentu - wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Łódka miała wpłynąć na mieliznę, przewróciła się i w pewnym momencie starosta się oddalił. Towarzysze próbowali go ratować, jeden z panów za nim popłynął, ale też nie był w stanie go uratować – powiedział portalowi Marcin Policiewicz, zastępca Prokuratora Rejonowego w Płocku.

Mariusz Bieniek starostą płockim został po wyborach samorządowych w 2014 roku. Wcześniej był burmistrzem w Wyszogrodzie (powiat płocki).

