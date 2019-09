Za otwartą uważa sprawę niemieckich reparacji wojennych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Docenił wystąpienie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera z 1 września i zaznaczył, że po przyznaniu się głowy niemieckiego państwa do win naturalną konsekwencją powinno być zadośćuczynienie dla Polski. Odparł tym samym komentarz rzecznika rządu Niemiec, który uznał temat za zamknięty.

Mariusz Błaszczak komentował wystąpienie prezydenta Niemiec i sprawę reparacji na antenie TVP Info. Podobnie jak premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polsce należą się odszkodowania za zbrodnie i zniszczenia z czasów drugiej wojny światowej.

Sprawa reparacji nie jest zamknięta. Prezydent Niemiec przyznał, że to nie naziści, tylko Niemcy są odpowiedzialni za zbrodnie w okresie II wojny światowej. Teraz jest kwestia zadośćuczynienia, to zupełnie naturalne w cywilizowanym świecie. Mariusz Błaszczak, szef MON

Prezydent Niemiec mówił na wystąpieniu 1 września w Warszawie, że „druga wojna światowa była niemiecką zbrodnią”. Steinmeier w obu językach, polskim i niemieckim, oświadczył, że „chyli czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, polskimi ofiarami niemieckiej tyranii”. Publicznie prosił nasz naród o przebaczenie. Słowa Steinmera docenił szef MON.

– Pokazują, że to Niemcy, a nie naziści byli katami, że to Niemcy byli agresorami, że ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie, a zbrodnie były olbrzymie. Okupacja niemiecka była okrutna, wiązała się np. z łapankami ludzi na ulicach Warszawy, z wywożeniem ludzi do obozów koncentracyjnych, z wymordowaniem 6 mln obywateli polskich – mówił Mariusz Błaszczak.

Błaszczak zwrócił też uwagę na kwestę reparacji wojennych. Podkreślił, że umowa z 1953 roku dotyczyła Polski uzależnionej od ZSRR i Niemiec Wschodnich.

Sprawa reparacji nie jest zamknięta, dlatego, że jest to naturalną konsekwencją. Jeżeli ktoś popełnił coś złego, to oczywiście najpierw przyznaje, że popełnił, a potem jest kwestia zadośćuczynienia. Tego zadośćuczynienia nie było po II wojnie światowej, dlatego, że Polska była zdominowana przez Rosję. Polska nie była suwerenna w tej decyzji. Zresztą ta decyzja dotyczyła tylko wschodnich Niemiec, nigdy nie była związana z całością Niemiec. szef MON

RadioZET.pl/PAP