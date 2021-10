Błaszczak wyśle kolejnych żołnierzy na granicę. "Z marszu możemy podwoić ich liczbę"

Kryzys migracyjny, który od kilku miesięcy narasta przy granicy polsko-białoruskiej, spowodował wprowadzenie na 90 dni stanu wyjątkowego we wschodniej Polsce. Bezpieczeństwa w 3-kilometrowej strefie objętej restrykcjami chronią nie tylko funkcjonariusze Straży Granicznej, ale również żołnierze.

Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w poniedziałek trzy tysiące żołnierzy wspierało Straż Graniczną. - Ta liczba będzie większa, w zależności od tego, jakie będą potrzeby, jakie zostaną określone przez Straż Graniczną. Robimy wszystko, żeby granica była bezpieczna. (…) Jesteśmy gotowi, żeby niejako z marszu podwoić tę liczbę – mówił w radiowej Jedynce.

Stan wyjątkowy na granicy. Rząd szykuje specustawę

Podkreślił, że tymczasowe ogrodzenie, które znajduje się na granicy, spowalnia napór migrantów, "ogranicza możliwość sforsowania granicy przez ludzi, którzy są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, aby doprowadzić do kryzysu migracyjnego".

Przyznał, że resort spraw wewnętrznych przygotowuje projekt ustawy, która "będzie podstawą do zbudowania stałej zapory inżynieryjnej, a więc ogrodzenia granicy". Wyjaśnił, że Polska skorzysta z doświadczeń węgierskich. - Węgrzy na granicy z Serbią zbudowali stałe ogrodzenie. To wcale nie jest takie proste z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania prawne - dodał.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował we wtorek, że jeszcze w tym tygodniu możemy poznać rządowy projekt specustawy dotyczący budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. Według gazety rząd zabezpieczył na ten cel kwotę 500 mln zł w tegorocznym budżecie, z możliwością wydania tych środków do połowy 2022 r. Ze względu na status strategicznej inwestycji państwa dostęp dziennikarzy do strefy przygranicznej może być mocno ograniczony również po zniesieniu stanu wyjątkowego.

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Gazeta Prawna