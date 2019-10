Mariusz Gierszewski i Michał Figurski nominowani do nagród MediaTory

Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski został nominowany do nagród MediaTory za serię materiałów o lotach byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Swoją nominację do nagrody otrzymał też inny dziennikarz naszej stacji Michał Figurski. MediaTory to plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa doceniają swoje autorytety.