Mariusz Mazierski zmarł w wieku 42 lat. Był emerytowanym strażakiem i ratownikiem medycznym. “Szkolił rewelacyjnie! Potrafił do każdego dotrzeć w prosty sposób i bez problemu przekazać wiedzę. Dla środowiska ratowniczego to ogromna strata” - czytamy we wpisie WOPR Radom.