Mariusz Z. zatrzymany. Znany dziennikarz usłyszał zarzut gwałtu

Informacje o zatrzymaniu Mariusza Z. pojawiły się już w czwartek wieczorem. Jak poinformował na Facebooku dziennikarz śledczy Piotr Krysiak. Mariusz Z. nie przyznał się do winy.

"Dzisiejszą noc dziennikarz spędzi w policyjnej izbie zatrzymań. Jutro rano sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego. Dziennikarzowi grozi 12 lat więzienia" - napisał w czwartek Krysiak.

Mariusz Z. zatrzymany. Dziennikarz z zarzutem gwałtu

Jak poinformował dziennikarz śledczy, Z. został zatrzymany w czwartek nad ranem w hotelu znajomego, a następnie przewieziony do prokuratury w Warszawie. Późnym popołudniem usłyszał zarzut gwałtu. Onet potwierdził tę informację w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Mariusz Z. do 1981 r. pracował jako dziennikarz warszawskiej "Kultury". W 1982 roku wyjechał do USA, gdzie piastował funkcję jednego z głównych komentatorów dziennika "The Detroit Free Press".

W latach 1998-2000 współprowadził dwutygodnik "Komputer Świat". W 2003 r. został redaktorem naczelnym dziennika "Super Express".

Był prezenterem publicystycznych programów w "Superstacji" i "Polsat News 2". Jest także autorem książek, m.in. "Vademecum dziennikarstwa" oraz "Odetchnij jeszcze raz" cykl: Elementy zbrodni (Tom 3).

RadioZET.pl/Onet.pl