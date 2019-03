Jak powinny wyglądać kwiaty w Sejmie? Na pewno nie tęczowo. Marszałek wydał decyzję

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Marszałek Marek Kuchciński nic nikomu nie narzuca, ale firma dostarczająca kwiaty do Sejmu dostała bardziej precyzyjne wytyczne. Patriotyczny bukiet – tak, zgodnie z wolą marszałka, ma wyglądać najważniejsza wiązanka kwiatów w Sejmie. To bukiet, który stoi na wprost głównego wejścia do budynku. „Firma, która nam dostarcza kwiaty przywiozła dzisiaj takie bukiety i powiedzieli, że teraz tak już będzie” - mówią „Newsweekowi” pracownicy Kancelarii Sejmu.

Ale patriotyczne zmiany nie dotyczą tylko sejmowego hallu. Nowe rozporządzenie marszałka dotarło też do gabinetów. Wszędzie tam kwiaty mają prezentować dumnie narodowe barwy.

„Tęczowe kwiaty w Sejmie nie mogą być”

Politycy PiS wzruszają ramionami. „Porządek musi być. Także w kwiatach” – mówią, choć o zmianach w kolorystyce nie wszyscy wiedzą. „Nic na ten temat nie wiem. Pierwsze słyszę. Nie będę tego komentowała” – mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Sprawę skomentował natomiast Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. „Kwiaty kolorowe to kwiaty tęczowe, a tęczowe kwiaty w Sejmie nie mogą być” - śmieje się Sawicki.

