Marta Gereluk nie żyje. 22-letnia druhna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach (woj. warmińsko-mazurskie) zginęła w wypadku samochodowym w Żurawcu pod Elblągiem. Do zdarzenia doszło w piątek 15 stycznia.

Kobietę odnaleziono w samochodzie w przydrożnym rowie. Pojazdem podróżowały trzy osoby. Jak podaje „Super Express”, auto było odwrócone, częściowo zanurzone w wodzie. Na miejsce wypadku skierowano pobliskie jednostki strażackie, jednak życia kobiety nie udało się uratować. "SE" podał, że to ona kierowała samochodem, który rozbił się w rowie.

22-letnia Marta nie żyje. Druhna z OSP zginęła w wypadku

W osobowym volkswagenie uwięzione były trzy osoby. W akcji ratunkowej nie obyło się bez użycia specjalistycznego sprzętu. Społeczność strażacka z niedowierzaniem żegna 22-latkę. "Z wielkim bólem i żalem w sercu informujemy o śmierci naszej druhny Marty Gereluk. W głębi serca wciąż wierzymy, że jest to tylko zły sen" – przekazali ochotnicy z Markusów.

"Marta pozostanie nam w pamięci jako uśmiechnięta dziewczyna, która od momentu dołączenia do jednostki dawała z siebie wszystko. Uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych, ratowała mienie i życie ludzkie. Nie byłoby sytuacji, w której powiedziałaby sobie, że nie da rady. Gdy tylko ktoś wpadał na pomysł jakiegokolwiek przedsięwzięcia, z uśmiechem na twarzy przystępowała do działania. Marta, dziękujemy za to, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Dziękujemy Ci za ten radosny uśmiech, pomoc oraz włożone serce w życie naszej jednostki" – żegnają 22-latkę ochotnicy z Markusów.

RadioZET.pl/Se.pl/Facebook