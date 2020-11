Strajk Kobiet ogłosił w czwartek, że powołuje Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej "Legalna aborcja - bez kompromisów". – Dla mnie osobiście to, że legalna aborcja przez ostatnich kilka tygodni stała się najważniejszym symbolem wolności, to jest wielkie szczęście - mówiła Marta Lempart.

Liderka Strajku podkreśla, że projekt ustawy będzie konsultowany w oparciu o zasady znane z Irlandii. – My w Polsce rozmawiamy nie o tym, że chcemy zmienić prawo antyaborcyjne, my rozmawiamy o tym, że nie chcemy mieć prawa antyaborcyjnego. Chcemy mieć prawo dostępu do świadczeń, bo aborcja jest świadczeniem medycznym – mówiła Lempart.

Awantura na konferencji Strajku Kobiet. Lempart do ekipy TVP: Wy*****alać!

W trakcie konferencji prasowej doszło do awantury. Marta Lempart wyrzuciła z niej dziennikarkę i operatora TVP Info. – Wy*****alać! Ja już powiedziałam na poprzedniej konferencji, że macie s*****alać, nie rozumiem, dlaczego tu ciągle przychodzicie – stwierdziła aktywistka.

Lempart podkreśliła, że na konferencje prasowe zapraszani są dziennikarze, a nie funkcjonariusze PiS. – Jak TVP zacznie zatrudniać dziennikarzy, jak TVP stanie się telewizją, to bardzo proszę – oczywiście będą mile widziani. Natomiast teraz nie ma dla nas żadnej różnicy, czy to jest policja PiSowska, czy to jest prokuratora PiSowska, czy to jest PiSowska ABW, czy to jest PiSowska telewizja. Bo tam nie ma żadnych dziennikarzy i zawsze będą słyszeli od nas, że mają wy*****alać – powiedziała.

O sytuacji z konferencji prasowej Lempart napisała także na Twitterze. - Dziwi mnie to wielkie zdziwienie po stwierdzeniu przeze mnie faktu, że konferencje prasowe są dla dziennikarek i dziennikarzy. Natomiast funkcjonariusze TVPiS mogą dźwięk, wizję i inne informacje pobierać od swoich kolegów z innych monitorujących nas rządowych służb. I robią to - napisała.

