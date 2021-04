Zaginęła 15-letnia Martyna. Wyszła z domu na praktyki, nie ma z nią kontaktu

Martyna Lewandowska wyszła z domu w poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku około godziny 8. 15-latka miała dotrzeć na ulicę Olszową we Włocławku, gdzie odbywa praktyki zawodowe. Niestety, nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Włocławek. Martyna Lewandowska zaginęła. Policja publikuje zdjęcie

Funkcjonariusze komendy policji we Włocławku opublikowali zdjęcie zaginionej. 15-latka ma 164 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała. "Nos i uszy normalne, włosy ciemne blond, w chwili obecnej długości do ramion" - czytamy na stronie KMP we Włocławku.

W dniu zaginięcia włocławianka ubrana była w kurtkę krótką pikowaną koloru jasno-niebieskiego, spodnie koloru siwego oraz buty koloru czarno-pomarańczowego.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 15-latki. Ktokolwiek zna miejsce pobytu zaginionej lub widział ją po dniu zaginięcia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z jednostką policji we Włocławku na numery telefoniczne: 47 753 50 25, 47 753 52 51 lub pod numer alarmowy 112.

