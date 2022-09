19-latek zginął w wypadku na motocyklu. "Uderzył w murowany dom, po czym odbił się"

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 11 w miejscowości Maryniów w gminie Milejów (woj. lubelskie). O szczegółach poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową st. asp. Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Maryniów. 19-latek zginął w wypadku na motocyklu

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem 19-latek najpierw wyprzedzał pojazd, a po przejechaniu kilkunastu metrów stracił panowanie nad swoim motocyklem. Przejechał przez siatkę ogrodzeniową, uderzył w murowany dom, po czym odbił się i ponownie uderzył w metalowe ogrodzenie - opisała policjantka.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo prowadzonej reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wideo z miejsca zdarzenia. Widać na nim m.in. całkowicie zniszczony jednoślad.

Jak ustalili funkcjonariusze, 19-letni mieszkaniec gminy Milejów posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku.

