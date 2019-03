Zmiany w TVP. Była szefowa „Wiadomości” w zarządzie Telewizji Polskiej

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Rada Mediów Narodowych odwołała Macieja Staneckiego z zarządu Telewizji Polskiej, którego był członkiem od stycznia 2016 roku. Jak podaje serwis Press, RMN odwołała również Mariusza Staniszewskiego z zarządu Polskiego Radia. Prezesem spółki pozostaje Andrzej Rogoyski.

Marzena Paczuska w zarządzie TVP

Marzena Paczuska była doradcą prezesa Jacka Kurskiego odpowiedzialnym m.in. za przygotowywanie anglojęzycznego kanału Poland IN, który zaczął nadawanie 11 listopada ub.r. Wcześniej od stycznia 2016 do sierpnia 2017 roku była szefową „Wiadomości” TVP1.

Piotr Pałka do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP. Został zwolniony po konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu, kiedy dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” Girls on Fire, w której klipie nawiązywano do tzw. czarnych marszy. Był również jednym z prowadzących program „Cztery strony” w TVP Info.

RadioZET.pl/DG