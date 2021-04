Kiedy zdejmiemy maseczki na powietrzu? Minister zdrowia podał datę

Maseczki ochronne wciąż musimy nosić na powietrzu. Z tego obowiązku jesteśmy zwolnieni w parkach, lasach i zieleńcach. Kwestia noszenia maseczek ochronnych budzi wiele emocji, a eksperci są zgodni - maseczki na zewnątrz nie są potrzebne, o ile zachowujemy dystans.

Adam Niedzielski zapowiedział poluzowanie kwestii noszenia maseczek w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Pytany o nakaz noszenia maseczek na zewnątrz, podkreślił, że "w tym przypadku brana jest pod uwagę częstotliwość występowania wirusa w kraju i szerokość transmisji". - Jeśli mamy wysoki poziom zakażeń, to maseczki są wskazane, bo wtedy prawdopodobieństwo trafienia na zakażonego jest o wiele większe – niezależnie od tego, czy jesteśmy na wolnym powietrzu, czy w pomieszczeniu. Jeśli jesteśmy w trakcie wzbierającej, ale i dopiero opadającej fali, nie wyobrażam sobie, byśmy wszyscy zdjęli maseczki. Ich zdjęcie na powietrzu oznacza, że część ludzi przestanie je nosić także wewnątrz pomieszczeń - dodał.

Maseczki na świeżym powietrzu. Minister zdrowia podał szczegóły zniesienia nakazu

Na konferencji prasowej w środę, 28 kwietnia minister zdrowia podał harmonogram luzowania obostrzeń na cały maj, w tym poruszył kwestię noszenia maseczek w plenerze. Zgodnie z nowymi informacjami maseczki będziemy mogli zdjąć już 15 maja. Warunkiem jest zachowanie dystansu 1,5 metra oraz wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób poniżej 15.

- 15 maja to też jest bardzo ważna data, ponieważ od tego terminu będziemy proponowali rozwiązanie, że na zewnątrz maseczki nie będą musiały być noszone, o ile oczywiście jest zapewniony dystans półtora metra, który jest wymagany - oświadczył szef resortu zdrowia na konferencji prasowej. Podkreślił, że "w każdej sytuacji, która oznacza niemożność zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są podstawowym zabezpieczeniem".

- Ponieważ dajemy możliwość funkcjonowania bez maseczek na zewnątrz, to otwieramy również gastronomię zewnętrzną; teatry, kina na świeżym powietrzu z obłożeniem 50 proc. - powiedział Niedzielski. Ponadto - mówił - imprezy okolicznościowe jak wesela czy komunie będą mogły być organizowane w limicie do 25 osób. - Ale powtarzam, na świeżym powietrzu, tak by zabezpieczyć, czy w miarę bezpiecznie realizować te uroczystości - powiedział minister zdrowia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP