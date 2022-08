Maseczki znowu będą obowiązkowe? "Rząd ma przygotowany plan na jesień"

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że niemal na pewno wróci obowiązek noszenia maseczek ochronnych w związku z kolejną falą koronawirusa. Prawdopodobnie będzie on dotyczył osób powyżej 60. roku życia.

Maseczki ochronne niemal na pewno znowu będą obowiązkowe. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówił w Polsat News, że rząd "ma przygotowany plan na jesień" związany z przywróceniem części obostrzeń.

- Wydaje się, że wzrost liczby nowych przypadków zakażeń jest na jesieni nieunikniony. Teraz jest tylko kwestia, czy to będzie początek października, czy będzie w dłuższym okresie. Ale na pewno będzie większa liczba - tłumaczył.

Maseczki znowu będą obowiązkowe?

- Na pewno zakrywanie ust i nosa, szczególnie dla osób z grupy wrażliwej, czyli powyżej 60. roku życia myślę, że jest wskazane - zapowiedział Kraska.

- W Polsce są 5964 nowe przypadki koronawirusa. - To jest wzrost o około 5-5,5 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia - powiedział wiceminister. - Widzimy to w całej Europie. Wszędzie, nawet u naszych sąsiadów w Czechach i na Słowacji obserwujemy w tej chwili spadki zachorowań [...] U nas są wciąż jeszcze niewielkie wzrosty - podkreślił.

- Wydaje się, że jesteśmy na szczycie fali letniej, a w całej Europie liczba nowych przypadków spada - dodał.

RadioZET.pl/ Polsat News