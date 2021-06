Maseczki zostaną z nami na zawsze. "Otworzyliśmy już puszkę pandory"

Prof. Włodzimierz Gut zapytany w rozmowie z ''Super Expressem'' o definitywny koniec noszenia maseczek, stwierdził, że zasady bezpieczeństwa w postaci zakrywania ust i nosa zostaną z nami na zawsze.

– Otworzyliśmy już puszkę pandory, jaką była globalizacja i cokolwiek śmiercionośnego pojawi się w jednym egzotycznym miejscu na świecie, to za dwa tygodnie prawie na pewno trafi na lotnisko Heathrow - stwierdził wirusolog.

Ekspert zwrócił uwagę, że nowe warianty koronawirusa lub inne wirusy mogą stanowić jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie.

– Dlatego maseczki muszą zostać, ale spójrzmy na dobrą stronę. Maseczki mają świetne zastosowanie w treningu mięśni oddechowych, uczą lepszego oddychania, a ich noszenie jest nawet zalecane do ćwiczeń dla poprawy wydolności oddechowej – dodał prof. Gut.

Czwarta fala w Polsce. ''Maseczki pozostaną obostrzeniem"

Adam Niedzielski ostrzegł we wtorek w Radiu Plus, że to, co działo się z epidemią w Wielkiej Brytanii, po około miesiącu rozpoczyna się również w Polsce. – Teraz mamy apogeum zakażenia w Wielkiej Brytanii [...] U nas ewentualność pojawienia się tej czwartej fali to jest prawdopodobnie druga połowa sierpnia. Pod tym względem, jeśli ten przejściowy wzrost zachorowań miałby miejsce we wrześniu [...], to siłą rzeczy maseczki pozostaną tym obostrzeniem – zaznaczył.

Minister zdrowia komentując aktualny wzrost zachorowań na Covid-19 w Wielkiej Brytanii i Izraelu zauważył, że wraz z powrotem życia do normalności, przywracaniem mobilności społecznej i zwiększeniem relacji międzyludzkich, pojawia się więcej okazji transmisji wirusa. – Pojawiła się mutacja, która też jest bardziej zakaźna, więc jakiś efekt musi być – powiedział.

RadioZET.pl/Super Express/Radio Plus/PAP