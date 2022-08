Maszyna wciągnęła włosy 12-latki i zerwała jej skórę z głowy. Nowe fakty

Koszmarny wypadek wydarzył się w sobotę 27 sierpnia w Raszkowie w województwie świętokrzyskim. Po dniu rodzinnej pracy przy kopaniu ziemniaków 12-latka znalazła się między traktorem a podczepionym pod niego kombajnem.

W pewnym momencie maszyna wciągnęła włosy dziewczynki, które były spięte w kucyk. Wałek wciągnął włosy i zerwał skórę z głowy 12-latki. Dziecko zostało natychmiastowo przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

Maszyna zerwała skórę z głowy 12-latki. Nowe fakty

- 12-latka jest w stanie stabilnym, jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej – relacjonuje w poniedziałek TVN24, powołując się na rzeczniczkę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

- Za nią jest wielogodzinna operacja, dokonana przez wielu specjalistów. To był bardzo trudny zabieg – przekazała TVN24 rzeczniczka placówki. Stan 12-latki jest stabilny, utrzymywana jest w śpiączce farmakologicznej. - W późniejszym czasie będą konieczne kolejne zabiegi rekonstrukcyjne – dodała.

Policja z Jędrzejowa wyjaśnia dokładne okoliczności koszmarnego wypadku. - Tuż przed godziną 19, gdy maszyna się zatrzymała, dziewczyna weszła między traktor a kombajn. Ustalamy, jak to się stało, że tam się znalazła, co tam robiła. Traktor stał, ale wał do odbioru mocy kombajnu cały czas pracował. Najprawdopodobniej dlatego, że ziemniaki przesypywane były na przyczepę. [...] Wałek wciągnął włosy i zerwał skórę z głowy 12-latki - relacjonował w TVN24 Paweł Mara, rzecznik jędrzejowskiej policji.

