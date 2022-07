"Nie jest elitą tylko zakałą polskiego golfa. Precz!". Materna miażdży Jacynę-Witt

Chamska, arogancka, zakała polskiego golfa – w ten sposób Krzysztof Materna scharakteryzował radną PiS Małgorzatę Jacynę-Witt. - Jeśli poczuła się elitą polskiego golfa, to znaczy, że pora umierać - dodał.

Radna Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza Zachodniego Małgorzata Jacyna-Witt decyzją Jarosława Kaczyńskiego została w środę zawieszona w prawach członka PiS. Stało się to po tym, jak spadła na nią fala krytyki za jej wypowiedź na temat golfa. Użytkowniczce, która skrytykowała wpis, Jacyna-Witt odpowiedziała: "Bo ja jestem elitą, a Pani jest 'pseudoelitą' - zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie".

Aktor i satyryk Krzysztof Materna, który jest również pasjonatem golfa, w rozmowie z Radiem ZET protestował przeciw nazywaniu tej dyscypliny elitarnym sportem. - Zdecydowałem się na tę wypowiedź, żeby kolejny raz odkłamać kłamstwo publiczne, które funkcjonuje na temat golfa w Polsce. To nie jest sport elitarny tylko sport masowy. W Stanach uprawia go 40 milionów ludzi. W Anglii, w Niemczech, w całej Europie następne parędziesiąt. To jest sport rodzinny, miłe spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, w pięknych okolicznościach przyrody, przy współzawodnictwie, w bardzo trudnej dyscyplinie technicznie - powiedział.

Materna: Jeśli Jacyna-Witt poczuła się elitą, to pora umierać

- Ludzie, którzy grają w golfa nie są żadną elitą, tylko są normalnymi, kulturalnymi ludźmi, których obowiązuje również etykieta, a ta etykieta to są słowa “przepraszam”, “dziękuję”, to jest pomoc partnerowi - przekonywał. Materna ostro skrytykował wypowiedź radnej PiS.

Jeśli wspomniana pani Jacyna poczuła się elitą polskiego golfa, to znaczy, że pora umierać Krzysztof Materna, aktor i pasjonat golfa

Aktor zaznaczył, że Jacyna-Witt w środowisku polskiego golfa ma złą opinię. - Znam opowiadania o pani Jacynie, bo bardzo często gram w bardzo przyjemnych okolicznościach golfowych, w okolicach województwa zachodniopomorskiego, gdzie jest parę znakomitych pól golfowych. Znam opowieści o pani Jacynie, która jest zakałą polskiego golfa i jednocześnie polskiej polityki. Znana jest jako osoba arogancka, chamska. Znam przypadki, że ludzie którzy byli z nią w jednym klubie, wypisali się, ponieważ nie chcieli mieć z nią do czynienia - opowiadał Materna.

Rozmówca Radia ZET pochwalił również Jarosława Kaczyńskiego za decyzję o zawieszeniu Jacyny-Witt. - Po raz pierwszy mogę w swoim życiu powiedzieć, że dziękuję panu prezesowi Kaczyńskiemu - powiedział.

- Szkoda, że golf jest dyscypliną tak demokratyczną, że sąd koleżeński Polskiego Związku Golfa nie może pani Jacyny z tego golfa wyrzucić na zbity łeb, bo psuje ona wizerunek tego sportu i wizerunek, który odpowiada części osób, które nie uprawiają golfa, ale są chamską drużyną pierścienia, skonsolidowaną w okolicach partii PiS. Jest tam parę pań, jest drużyna broszki, jest drużyna podobnych (osób - przyp. red.), a wszystko wokół znanego, delikatnego przywódcy PiS-u na Pomorzu Zachodnim, pana Brudzińskiego, znanego również z niesłychanie taktownych wypowiedzi - ironizował aktor.

- Precz z Jacynami w golfie, precz z Jacynami w polityce. Tak mogę zakończyć swój apel do prezesa - podsumował Materna.

