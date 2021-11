Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wzniecony przez służby Alaksandra Łukaszenki, jest eskalowany od blisko tygodnia, kiedy w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy pojawiło się kilka tysięcy migrantów, głównie z Iraku.

Służby na granicy konsekwentnie nie wpuszczają ich do Polski. Rząd zapowiada, że taką politykę zamierza utrzymywać. Wynika to z zapowiedzi premiera, który udzielił w niedzielę wywiadu Polskiej Agencji Prasowej.

Morawiecki: Sprawy zaszły za daleko. Potrzebne wzmocnione sankcje

- Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Łukaszenki. Nie ma wątpliwości, że sprawy zaszły za daleko. Wiemy już, że żeby zatrzymać reżim białoruski, nie wystarczą same słowa. Mamy świadomość, że potrzebne będą wzmocnione sankcje – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział, że w obecnej sytuacji Polska "bardzo blisko współpracuje z premierami Litwy i Łotwy". Zaznaczył, że "w UE rośnie przekonanie, że kryzys, z którym się mierzymy to nie tylko sprawa Litwy, Łotwy, Polski, ale całej wspólnoty". Wspomniał o możliwym uruchomieniu art. 4 NATO. Jego treść brzmi lakonicznie: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Polska nie wyklucza całkowitego zamknięcia granicy

- Więcej, jest też zrozumienie dla faktu, że Łukaszenka nie zrezygnuje z tego szturmu na granicę jeśli nie zaczniemy działać razem. W związku z tym będziemy na pewno dyskutować o kolejnych sankcjach, łącznie z całkowitym zamknięciem granicy, a więc odcięciem reżimu od korzyści gospodarczych. O dodatkowych sankcjach będziemy dyskutować już podczas najbliższego specjalnego szczytu Rady Europejskiej, o który wnioskowałem – dodał Morawiecki.

Zaznaczył, że wskutek działań strony polskiej "linie tureckie i irackie zadeklarowały, że odstąpią od uczestnictwa w scenariuszu pisanym w Mińsku". Do tego dochodzi zatrzymanie 400 przemytników ludzi, którzy czekali po polskiej stronie granicy na przedarcie się migrantów i ich wywiezienie do Niemiec. – Tym osobom będą postawione zarzuty – powiedział premier.

O relacjach światowych mediów z granicy: Włosy stanęły mi dęba

Morawiecki nie kryje zaskoczenia dziennikarskimi relacjami, które prowadzone są od strony Białorusi (decyzją rządu i posłów PiS oraz prezydenta w Polsce przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy i dziennikarze nie mogą relacjonować kryzysu z miejsca zdarzenia, przyp.). - Kłamstwo, manipulacja i dezinformacja to podstawowa broń Rosji, a teraz również Białorusi. Sowieci byli w tym mistrzami i te umiejętności nie zaniknęły wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Dziś doświadczamy tego z ogromnym natężeniem. Weźmy chociażby materiał w jednej z amerykańskich stacji, w którym opisano sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Kiedy to zobaczyłem, włosy stanęły mi dęba. To była ewidentna manipulacja. Obawiam się, że część dziennikarzy z wdzięczności za to, że zostaną dopuszczeni do miejsc, gdzie przebywają migranci, zrobią i powiedzą dokładnie to, czego zażyczy sobie Łukaszenka. Tak się kreuje alternatywną rzeczywistość, w której wybiela się winnych, a odpowiedzialność zrzuca na Polskę – powiedział Morawiecki.

Zaapelował do dziennikarzy, by nie ulegali "pokusie klikalności". Jednocześnie nie zapewnił, że media będą mogły obserwować kryzys od polskiej strony. – Wszyscy wiemy, że sensacyjne newsy najlepiej się sprzedają, ale na takiej logice żeruje dzisiaj białoruski reżim. Dlatego wyłącznie rzetelna, potwierdzona informacja jest najlepszą bronią w walce z białoruską machiną dezinformacji – zakończył.

RadioZET.pl/PAP

Mateusz Morawiecki o reakcji na kryzys migracyjny