Premier Mateusz Morawiecki udaje się do Portugalii, na nieformalne spotkanie przywódców państw UE. Zapowiedział, że zaprezentuje w imieniu strony polskiej model polityki rodzinnej realizowany przez rząd PiS, oparty przede wszystkim na realizacji świadczenia "Rodzina 500 plus".

"Chcemy zaprezentować nasz model społeczny. Bezrobocie, bieda, ubóstwo – to zmory III RP, dające się odczuć również w innych państwach UE. W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia. Nasz model opiera się o rodzinę i prowadzi do większej sprawiedliwości społecznej" – powiedział Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w drodze na szczyt unijny. "Nasze głosy przebijają się"

Chwalił działania rządów PiS, które poprawiły losy "rodzin mniej zamożnych". Na liście sukcesów wymienił też niskie bezrobocie. "Mamy najniższy wskaźnik bezrobocia w UE, patrząc na Eurostat. Modele skrajnie liberalne w innych państwach UE są dziś w odwrocie" – powiedział Morawiecki.

Premier mówił o tym, że Polska będzie walczyła o sprawiedliwy rynek, głównie z protekcjonizmem państw zachodnich. "My wskazujemy, że walkę o konkurencyjność całej UE jest w interesie również klasy średniej. Nasze głosy przebijają się coraz mocniej" – oceniał premier. Morawiecki mówił o walce z rajami podatkowymi, również w samej UE. "Te raje poprawiają los najbogatszych. Polska opowiada się za likwidacją tej niesprawiedliwości podatkowej".

Zapowiedział, że poruszy też temat płatnego udostępnienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 innym państwom, w tym Polsce. Wyjaśniał, że przełoży się to na ochronę świata przed kolejną falą zakażeń na jesieni. "Pandemia doprowadziła do milionów zgonów, grozi długotrwałą zapaścią, jeśli sobie z nią nie poradzimy. Nie chcemy dopuścić, by czwarta fala dotarła do Polski" – zakończył.

