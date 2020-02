Nowe fakty ws. matki 10-letniego Ibrahima. „Zawarła umowę z ojcem”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

10-letni Ibrahim z Gdyni zaginął w poniedziałek. Policjanci ogłosili Child Alert i rozpoczęli poszukiwania chłopca. Z pierwszych informacji przekazywanych przez rodzinę Ibrahima wynikało, że 10-latka zabrał i wywiózł do Belgii były partner kobiety. We wtorek służby belgijskie oficjalnie poinformowały, że życiu i zdrowiu Ibrahima nie zagraża niebezpieczeństwo. Chłopiec pozostaje w Belgii pod opieką ojca.

Matka Ibrahima twierdziła początkowo, że jej były partner - Marokańczyk Azeddine Oudriss, jest pozbawiony praw do opieki. W poniedziałek wieczorem Polsat News podał, że "z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce". Pani Karolina zapewniała jednak, że nie wiedziała nic o apelacji.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Polsat News wynika, że matka Ibrahima w maju zawarła z ojcem dziecka umowę regulującą tymczasowo kwestię pobytu dziecka.

Miała ona obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia apelacji wniesionej przez Marokańczyka w kwietniu 2018 r. do wyroku sądu z 2017 r., w którym uznano, że oboje rodzice mają prawa do opieki nad dzieckiem, ale nie regulowała tego, gdzie i z kim dziecko ma mieszkać

- czytamy na portalu polsatnews.pl. W październiku 2018 roku sąd orzekł wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, ale wskazał, że miejsce pobytu i zameldowania Ibrahima jest przy ojcu. W związku z tym ojciec nie mógł popełnić przestępstwa uprowadzenia dziecka.

RadioZET.pl/Polsat News