Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty nie odbędą się w wyznaczonych terminach? Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował, że jeśli czasowe zawieszenie zajęć w szkołach przedłuży się do okresu poświątecznego, trzeba będzie te terminy przesunąć.

Koronawirus w Polsce. Od poniedziałku do 25 marca szkoły i przedszkola w kraju są zamknięte. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca, by w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty zagrożone?

W Polskim Radiu 24 dyrektor CKE ocenił, że jeśli okaże się, że zawieszenie zajęć w szkołach potrwa do końca marca czy nawet do świąt, nie będzie potrzeby przesuwania terminu egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.

Jeśli jednak przerwa w chodzeniu do szkół przedłuży się do okresu poświątecznego, trzeba będzie terminy przesunąć. Przypomniał, że specustawa dot. przeciwdziałania szerzeniu się COVID-19 daje ministrowi edukacji prawo do zmiany organizacji roku szkolnego, w tym terminów egzaminów.

Kwestia samego przesunięcia terminów nie jest szczególnie skomplikowana technicznie. Wszystkie harmonogramy są powyznaczane, cała ścieżka: jak egzamin przebiega, kiedy jest sprawdzany, kiedy przekazywane są dokumenty uczniom. W zależności od tego, o ile to przesunięcie byłoby konieczne - jeżeli byłoby konieczne - trzeba by było odpowiednio modyfikować całą ścieżkę, albo skracając pewne okresy - jeśli jest to możliwe, albo być może wydłużając rok szkolny

- poinformował Marcin Smolik. Jednocześnie zastrzegł, że na razie są to czyste dywagacje i takiej potrzeby nie ma.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wymienił też działania ministra edukacji i CKE, które mają pomóc uczniom w zdalnej nauce. - Jest strona www.gov.pl/zdalnelekcje z materiałami na każdy dzień dla każdej klasy. CKE codziennie przygotowuje zestaw zadań z polskiego, matematyki, angielskiego i niemieckiego, które uczniowie mogą wykorzystywać do powtórek - wskazał.

Dodał, że zestawy cieszą się dużą popularnością - ponad 170 tys. osób dziennie pobiera je ze strony CKE.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio