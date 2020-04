W czwartek od rana maturzyści w całej Polscy przystąpili do matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tegoroczny egzamin odbywa się w warunkach ekstremalnych - uczniowie piszą go online, ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem. Rozwiązanie to okazuje się jednak wadliwe - maturzyści szybko zauważyli, że tegoroczna matura próbna to dokładnie ten sam test, który odbył się...w czerwcu 2015 roku. Co na to CKE?