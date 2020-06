Matura 2020. Matura podstawowa z języka angielskiego już się zakończyła, abiturienci mierzą się teraz z egzaminem na poziomie rozszerzonym. Relacja na żywo, pierwsze wrażenia, arkusze i odpowiedzi do matury z języka angielskiego znajdziecie na radiozet.pl.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym należy do najłatwiejszych, ale po zakończonych egzaminach maturzyści co roku szukają odpowiedzi do matury z angielskiego - sprawdzicie je na radiozet.pl.