W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęły się matury. O godz. 9.00 odbył się obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie tematy pojawiły się podczas pierwszego egzaminu? Po odpowiedź na to pytanie zapraszamy do naszej relacji z pierwszego dnia egzaminów maturalnych na RadioZET.pl. O godz. 14 ruszył natomiast egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym. SPRAWDŹ TEŻ: Odpowiedzi do matury z języka polskiego 2020 i jutro Odpowiedzi do matury z matematyki 2020 .

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 15 do 29 czerwca. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach, od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono też część przepisów dotyczących samej matury.

Matura 2020 - ZASADY. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa na maturze? [KORONAWIRUS]

Zgodnie z obecnymi, maturzysta tak jak dotąd musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Abiturienci nie muszą za to w tym rok przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzana zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Matura 2020: data, terminy. Kiedy będą egzaminy maturalne CKE? [HARMONOGRAM]

RadioZET.pl/PAP