Trzy dni przed egzaminem. Szef MEN ma kilka rad dla maturzystów

Matury rozpoczną się już w poniedziałek, 8 czerwca. O godz. 9.00 ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz kilka tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy zbliżają się wielkimi krokami, więc w mediach społecznościowych resortu edukacji zamieszczono skierowaną do maturzystów wypowiedź szefa MEN. Dariusz Piontkowski podkreślił, że każdy egzamin, także maturalny, jest stresujący i radził, aby maturzyści przeznaczyli ostatnie dni przed egzaminem na "troszeczkę luzu".

Trzy lata albo cztery lata nauki, plus kilka dodatkowych tygodni na naukę, zrobiły swoje. Na pewno jesteście dobrze przygotowani do egzaminu. Teraz trzeba troszeczkę luzu, trochę spokoju, uśmiechu, tak aby w poniedziałek i kolejne dni przystąpić wypoczętym do kolejnych egzaminów i żeby je zdać jak najlepiej, tak jak potraficie