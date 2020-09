Wyniki matury 2020 gorsze niż rok temu. CKE podała szczegóły

Wyniki matury, a także matury poprawkowej 2020 są już znane. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała je w środę przed południem. Jak wynika z oficjalnych danych, świadectwo dojrzałości uzyskało 81,8 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (87,1 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 73,1 proc. absolwentów techników). Oznacza to, że matury nie zdało ponad 18 proc. uczniów. To gorsze wyniki niż w ubiegłym roku, gdy świadectwa maturalne otrzymało ostatecznie 87,5 proc. abiturientów.

Wyniki matury i matury poprawkowej 2020

Podkreślmy, że CKE uwzględniła w tym danych wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji czerwcowej, dodatkowej lipcowej oraz poprawkowej we wrześniu. Jak prezentują się wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów?

Wśród absolwentów liceów egzamin z języka polskiego zdało 96 proc. zdających, a wśród techników - 92 proc. (94 proc. wszystkich maturzystów) Egzamin z matematyki zdało w liceach 88 proc., a w technikach - 76 proc. (83 proc. wszystkich). Egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało w liceach 95 proc., a w technikach - 91 proc. (94 proc. wszystkich).

Wstępne dane CKE, opublikowane jeszcze na początku sierpnia (obejmujące tylko sesję maturalną czerwcową) wskazywały, że maturę zdało 81,1 proc. absolwentów liceów ogólnokształcących (prawo do poprawki miało 12,5 proc.), a 62,2 proc. wśród zdających w technikach (prawo do poprawki miało 24,9 proc.).

Matura 2020 bez egzaminów ustnych

Przypomnijmy, że maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa w tym roku nie odbyły się egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Te zostały przeprowadzone tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

RadioZET.pl/CKE/PAP