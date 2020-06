Matura 2020. Przed uczniami stres egzaminów i reżimu sanitarnego

Matury 2020 rozpoczną się wyjątkowo w czerwcu, miesięczne opóźnienie podyktowane jest zamrożeniem polskiego szkolnictwa na skutek pandemii koronawirusa. Abiturientów czeka szczególny stres – obok nerwów, muszą pozostawać czujni na przestrzeganie wytycznych sanitarnych.

Uczniowie przyjdą do szkół w maseczkach, ale same egzaminy będą pisali już bez nich. Do matur przystąpią jedynie uczniowie zdrowi, nieprzebywający na kwarantannie. Przed wejściami do sal powinny pojawić się środki do dezynfekcji rąk.

Matury 2020. Nie tylko stres, ale reżim sanitarny

Szkoły powinny przygotować się do matur w reżimie sanitarnym na własną rękę. Jak podaje PAP, w III L.O. im. M. Kopernika w Kaliszu do matury przystąpi 300 uczniów. Dyrektorka placówki, Anna Narewska, przekazała, że maturzyści muszą mieć też własne przybory, których nie będą mogli pożyczać.

Reżim sanitarny będzie wyzwaniem dla dużych liceów czy techników. Np. w I LO w Bydgoszczy egzamin z języka polskiego będzie pisany w 17 miejscach, poza aulą w 16 mniejszych salach. Wszystko przez konieczność zachowania 1,5-metrowego odstępu między ławkami.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podkreślił, że w mieście do matury przystąpi w tym roku ponad 2,5 tys. uczniów. - Do zdawania języka polskiego i matematyki w mieście tej wielkości jak Toruń potrzebnych jest ponad 100 pomieszczeń, a egzamin z języka obcego będzie zdawany w aż 170 pomieszczeniach 21 szkół miejskich - wskazał dyrektor Zaleski.

Do matur przystąpi w tym roku ponad 278 tys. absolwentów liceów i techników. W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki, o których piszemy w artykule.

RadioZET.pl/PAP