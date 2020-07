Matura 2020. Wyniki będą bardzo złe? Egzaminatorzy są załamani

Wyniki matury 2020 poznamy dopiero 11 sierpnia, ale już teraz docierają do nas głosy od nauczycieli sprawdzających egzaminy, że w tym roku kolorowo nie będzie

Matura 2020 odbywała się w wyjątkowych okolicznościach. Uczniowie do egzaminów przystępowali w reżimie sanitarnym, a zadanie mieli o tyle utrudnione, że do matury w dużej mierze musieli się przygotować sami w domu. Szkoły z powodu epidemii koronawirusa były zamknięte przez kilka miesięcy.

I właśnie na to, jako duży problem, wskazują nauczyciele, którzy sprawdzają pisemne egzaminy maturalne. Jak donosi wp.pl, szczególnie źle jest z językiem angielskim oraz polskim. To o tyle zaskakujące, że po pierwsze w tym roku nie słychać było głosów narzekań na wysoki poziom egzaminów z tych przedmiotów, a po drugie z reguły te egzaminy uchodziły za łatwiejsze od reszty.

- Często musiałam wpisać zero, bo po prostu na karcie nic nie było - mówi wp.pl egzaminatorka, która od wielu lat poprawia matury z języka angielskiego. - To pierwszy taki rok. Tak słabych prac jeszcze nie widziałam.

Wyniki matury 2020 będą gorsze niż rok temu?

Egzaminatorka, na którą powołuje się wp.pl zaznacza, że podobne odczucia mają jej znajomi nauczyciele, którzy też sprawdzają matury 2020. Jej zdaniem w tym roku na poziom prac ma też wpływ to, że do egzaminów dopuszczono osoby, które dawniej nie dostałby na to pozwolenia.

Portal przywołuje też słowa innego egzaminatora, który twierdzi, że jego znajomi nauczyciele „są załamani” poziomem prac z języka polskiego.