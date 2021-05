Matura 2021. W poniedziałek egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2021. W poniedziałek 10 maja maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu będą pisemne egzaminy z języka kaszubskiego i z łemkowskiego. Wszystkie trzy egzaminy nie są obowiązkowe.

Chęć zdawania polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 21,3 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Języki kaszubski i łemkowski należy do przedmiotów bardzo rzadko wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego deklaruje co roku kilkanaście osób w całym kraju, a z łemkowskiego tylko jedna lub dwie.

Matura 2021. Język polski poziom rozszerzony. Odpowiedzi, arkusze, CKE

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

ZOBACZ TAKŻE: Lektury na maturę 2021: jakie obowiązują? [OBOWIĄZKOWE, PODSTAWOWE, ROZSZERZONE, Z GWIAZDKĄ]

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Matura - polski rozszerzony. Ważne informacje. Wynik egzaminu

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. Matura 2021: zasady, zakres materiału. Nowe zasady obowiązujące na maturze 2021

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, gdyż nie ma progu zaliczeniowego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

RadioZET.pl/ PAP/ CKE