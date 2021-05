Matury w reżimie sanitarnym. "Wchodzimy w maseczkach, piszemy bez maseczek"

Matury 2021 ruszyły. Egzaminy odbywają się zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez resort zdrowia i GIS: wchodzimy w maseczkach, piszemy bez maseczek, wszyscy są z tym zapoznani - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Matury 2021 rozpoczynają się we wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpi do nich około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Przemysław Czarnek zapewnił w Programie I Polskiego Radia, że wszystko odbywa się zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resort zdrowia i GIS. - Wchodzimy w maseczkach, piszemy bez maseczek, wszystko w tych wytycznych jest, wszyscy są z tym zapoznani - podkreślił minister.

Matury w reżimie sanitarnym. Przemysław Czarnek o szczegółach

Szef MEiN dodał, że informacja ilu maturzystów będzie musiało przystąpić do egzaminu w innym terminie z powodu choroby, pojawi się w późniejszych godzinach. - Nie sądzę, żeby to była jakaś duża liczba. Zawsze czekamy w czerwcu z egzaminami dodatkowymi - zaznaczył Czarnek.

Przypomniał, że w tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy.

Maturzyści będą musieli - tak jak w latach ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie będzie jednak obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Minister zaznaczył, że nie będzie też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli - jak dotąd - przystąpić nawet do sześciu takich egzaminów.

RadioZET.pl/Program I Polskiego Radia/PAP