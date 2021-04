Matura 2021 zaplanowana jest na okres od 4 do 24 maja, z kolei egzamin ósmoklasisty planowo ma się odbyć w dniach 25-27 maja. To druga - po zeszłorocznej edycji - seria egzaminów, która odbywać się będzie w trakcie epidemii koronawirusa, a co za tym idzie, w ścisłym reżimie sanitarnym. Tego właśnie dotyczą najnowsze wytyczne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Matura 2021 i inne egzaminy. Kto może przebywać w szkole?

Zasady wprowadzone przez CKE regulują m.in. to, kto będzie mógł przebywać na terenie placówki oświatowej w trakcie trwania egzaminów, m.in. maturalnych, ósmoklasisty bądź zawodowych. Będą to:

zdający,

osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp., a także pracownicy służb medycznych, jeśli wystąpi taka konieczność.

Uczniowie innych klas oraz nauczyciele będą mogli przebywać w szkole tylko w przypadku, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu egzaminu.

CKE wyraźnie zaznaczyła, że zabronione jest przebywanie na terenie szkoły przedstawicieli mediów, a także rodzice bądź opiekunów prawnych - w ich przypadku wyjątkiem jest sytuacja, gdy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się bądź gdy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyda na to zgodę.

CKE: obowiązkowe maseczki, tylko własne przybory piśmienne

Komisja zabrania również wnoszenia na egzamin tzw. przedmiotów zbędnych, np. książek czy maskotek. Zobowiązuje natomiast uczniów do przynoszenia własnych przyborów piśmiennych (cyrkiel, linijka, kalkulator). Uczniowie nie mogą ich też od siebie pożyczać. Jeśli tego typu akcesoria zapewnia szkoła, wówczas wszystkie muszą zostać poddane dezynfekcji.

Podczas egzaminów będzie można spożywać jedynie przyniesione przez siebie posiłki oraz wodę pitną. W trakcie przerwy między jednym egzaminem a drugim uczniowie będą mogli pozostać na terenie szkoły, jeśli wydzielona zostanie przestrzeń, w której będą mogli zachować odpowiedni dystans.

Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odstęp oraz mieć zasłonięte usta i nos. Maseczki ochronne będzie można zdjąć jedynie w trakcie egzaminu, zajmując miejsce przy wyznaczonym stole.

Matura 2021 zostanie przełożona? Czarnek: nie ma przesłanek, ale będziemy reagować

Matura 2021 zostanie przełożona? Takie pytanie zadają sobie uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, którzy w związku z sytuacją epidemiczną nie są pewni czy tegoroczne matury (podobnie, jak egzaminy ósmoklasisty i pozostałe) odbędą się w terminie.

W tej sprawie przed kilkoma dniami wypowiedział się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który w rozmowie z TVP zapewnił, że "teoretycznie, hipotetycznie to wszystko jest możliwe, ale żadnej przesłanki nie ma dzisiaj, która mogłaby poddawać w wątpliwość terminy egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty".

Zatem 4 maja rozpoczynają się matury, 24 maja egzamin ósmoklasisty i nic nie stoi na przeszkodzie, aby się one odbyły w tych terminach i odbyły się w formule stacjonarnej. Dokładnie takie samej, jaką ćwiczyliśmy na próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnym w marcu, w ścisłym reżimie sanitarnym Przemysław Czarnek

- Gdyby cokolwiek zmieniało się w sytuacji pandemicznej, gdyby ulegała ona jakiemuś pogorszeniu, na pewno będziemy reagować, również wytycznymi sanitarnymi i dodatkowymi. Na dziś nic na to nie wskazuje, przygotowujemy się spokojnie do matur i egzaminu ósmoklasisty – powiedział szef MEiN.

