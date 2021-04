Matura 2021 i egzaminy ósmoklasistów odbędą się w terminie. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i będą trwały ponad 20 dni - poinformował Andrzej Duda po spotkaniu Rady Gabinetowej i rozmowie z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem.

- Będą matury przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej. Wyjątkowo będą oczywiście wtedy, kiedy jest to niezbędne, przeprowadzane w formie ustnej, ale zasadą absolutną będzie forma pisemna z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego - podkreślał prezydent.

Jak dodał, nie ma przesłanek, aby te terminy były przesunięte i przypomniał też, że ponad 500 tys. nauczycieli zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. - Nic nie powinno tutaj od strony tego zaplecza osobowego i zaplecza technicznego zakłócić przeprowadzania tych egzaminów, zgodnie z tym, jak one zostały wcześniej zapowiedziane. Mam nadzieję, że tutaj żadnych problemów nie będzie - mówił prezydent.

Powrót do szkół w systemie hybrydowym?

Prezydent oświadczył, że podczas spotkania Rady Gabinetowej chciał się dowiedzieć co dalej z nauką w szkołach. - Oczywiście jest to zależne od sytuacji epidemicznej, ale ponieważ zakładamy, że ona w ciągu najbliższych tygodni powinna się znacząco poprawiać, w związku z powyższym jest wysoce prawdopodobne i to jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez pana premiera i pana ministra edukacji, aby szkoły zostały uruchomione w systemie hybrydowym. To znaczy tydzień nauki w szkole, tydzień nauki zdalnej. Wymiennie w stosunku do grup wiekowych i do podziału na klasy - poinformował Andrzej Duda.

Jak dodał, rozwiązanie, które powoduje, że choć w ograniczonym zakresie, ale dosłownie do nauki w szkole, a nie poprzez internet, będzie dopuszczona jak największa liczba uczniów z różnych grup wiekowych, choćby co drugi tydzień "wydaje się sensowniejsze niż dopuszczenie znów tylko najmłodszych do stałej nauki, a pozostawienie młodzieży w domach".

Prezydent dodał, że podczas Rady Gabinetowej pytał też ministra edukacji o pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla młodszej młodzieży. - Program w tym zakresie jest realizowany, to jest ogromna kwota 1,6 mld zł, która w tej chwili jest zarezerwowana w budżecie na te potrzeby - mówił.

- Jak zapewnił mnie pan minister, dodatkowe 42 mln zł zostały przeznaczone także i na to, aby młodzież mogła mieć w szkołach dodatkowe zajęcia sportowe - mówił prezydent.

