Jaka będzie lektura na maturze z polskiego? "Oby nie Lalka"

Matura 2021 zaczyna się tradycyjnie potyczką z językiem polskim. Na kilkanaście godzin przed egzaminem młodzi zastanawiają się, jaka lektura pojawi się na maturze i czy poradzą sobie z rozprawką. - Mam nadzieję, że się nie pojawi Lalka - mówi nam jedna z maturzystek. Minister edukacji tymczasem zwrócił się do maturzystów z życzeniami. "Przygotowywaliście się przez wiele lat. Życzę wam spokoju!" - napisał.

Matura 2021 rozpocznie się egzaminem z języka polskiego 4 maja. Około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi we wtorek do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści, jak co roku, mają swoje nadzieje i obawy związane z tematami i zastanawiają się, jaka lektura może pojawić się na maturze z polskiego.

„Stres jest. Boję się rozprawki. Mam nadzieję, że się nie pojawi Lalka. Albo Pan Tadeusz. Adama Mickiewicza mogliby nam darować” – mówi nam Weronika, maturzystka z Wrocławia. „Może być cokolwiek, tylko nie Dziady”, „Oby nie Dżuma. Wolałabym Lalkę, bo długo ją wałkowaliśmy na polskim” – mówią jej koleżanki.

Maturzystom powodzenia na egzaminie życzył w poniedziałek wieczorem minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Życzę Wam spokoju, koncentracji i wytrwałości. Wykorzystajcie wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolnej edukacji, aby realizować własne plany i spełniać marzenia” – napisał na Twitterze.

Przypomnijmy: matura 2021 z języka polskiego już 4 maja. Podczas rozpoczynającego się maturalnego maratonu na RadioZET.pl będziemy publikować arkusze, odpowiedzi, a także relacje maturzystów.

Matura z polskiego 2021. Ile trwa? O której godzinie zaczyna się matura?

Czas trwania egzaminów pisemnych – tak jak w latach ubiegłych – zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na rozszerzonym – 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Z uwagi na pandemię egzaminy będą się odbywać w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez CKE, MEiN i GIS. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

