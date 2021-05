Matura 2021 zaplanowana jest na okres od 4 do 24 maja. To druga - po zeszłorocznej edycji - seria egzaminów, która odbywać się będzie w trakcie epidemii koronawirusa, a co za tym idzie, w ścisłym reżimie sanitarnym. Pierwszy będzie obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - planowo ma się on rozpocząć we wtorek o godz. 9:00 i potrwać 170 minut.

Matura 2021. Przecieki, wycieki. Szef CKE: arkusze są pilnie strzeżone

I właśnie egzamin z języka polskiego wywołuje zawsze wśród uczniów i ich rodziców najwięcej emocji. To tematy z polskiego są zwykle najbardziej intensywnie wyszukiwane i stanową "najgorętszy" towar w kontekście ewentualnych (choć zabronionych prawnie) przecieków.

Tu warto przypomnieć historię z zeszłego roku, gdy na Podlasiu - tuż przed egzaminem - zanotowano nagły wzrost zainteresowania frazą "wesele". I choć policja badała tę sprawę, została ona umorzona.

W przecieki jako takie niezbyt bym wierzył, bo gdyby zebrać w jednym miejscu wszystkie przecieki, to zapewne by się okazało, że dotyczą każdej możliwej lektury

- mówił w rozmowie z WP szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zapewniał jednocześnie, że arkusze egzaminacyjne są pilnie strzeżone.

Matura 2021 z języka polskiego. Co będzie w tym roku?

A co może czekać maturzystów w tym roku? Wirtualna Polska przypomniała zestawienie lektur, które pojawiły się na maturze z polskiego w ostatnich 9 latach. Są to następujące pozycje:

2020: „Wesele”, „Daremne”,

2019: „Dziady”, cz. III, „Pan Tadeusz”, „Samotność”,

2018: „Lalka”, „Noce i dnie”,

2017: „Ziemia, planeta ludzi”, „Słyszę czas”,

2016: „Dziady”, cz. IV, „Dałem słowo”,

2015: „Lalka”, „Ta jedna sztuka”,

2014: „Potop”, „Wesele”,

2013: „Gloria Victis”, „Mazowsze” i „Przedwiośnie”,

2012: „Dziady”, „Lalka” i „Ludzie bezdomni”

Matura 2021. "Lalka", "Dziady" czy Żeromski?

Co wynika z powyższego zestawienia? Np. to, że w ostatniej dekadzie "Lalka" obecna była na maturze aż trzykrotnie i to zawsze w odstępie trzech lat - w 2012, 2015 i 2018. Gdyby prawo serii miało zostać zachowane, to sążniste dzieło Bolesława Prusa powinno pojawić się także podczas tegorocznych egzaminów. Oczywiście, to tylko spekulacje, ale również wśród uczniów "Lalka" wydaje się być jednym z faworytów.

Także trzy razy uczniowie musieli zmierzyć się z tematami nawiązującymi do "Dziadów" Adama Mickiewicza. Były to edycje: 2012, 2016 i 2019 (choć w ostatnich dwóch przypadkach zadania dotyczyły różnych części tego romantycznego dramatu).

Być może tym razem pojawi się któraś z pozycji, której nie było od kilku lat, np. "Ludzie bezdomni" lub "Przedwiośnie". Powieści Stefana Żeromskiego pojawiły się na maturze kolejno 9 i 8 lat temu. A dowodem na to, że dany utwór może po kilku latach powrócić, jest zeszłoroczna edycja. Wówczas temat maturalny dotyczył "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, które "wróciło" na maturę po sześciu latach.

Matura 2021: poezja albo patroni 2021 roku

W ostatnich latach często maturzyści musieli mierzyć się z poezją. W arkuszach egzaminacyjnych pojawiały się wiersze Anny Kamieńskiej ("Daremne" - 2020), Anny Świrszczyńskiej ("Samotność" - 2019), Kazimierza Wierzyńskiego ("Słyszę czas" - 2017) czy Zbigniewa Herberta ("Dałem słowo" - 2016). Niewykluczone, że w tym roku mógłby się pojawić np. zmarły pod koniec marca wybitny przedstawiciel Nowej Fali Adam Zagajewski.

A co z zagranicznymi twórcami? W ostatnich dziewięciu edycjach tylko dwukrotnie pojawili się artyści z innego niż polski obszaru językowego. Byli to Antoine de Saint-Exupéry ("Ziemia, planeta ludzi" - 2017) i Elizabeth Bishop ("Ta jedna sztuka" - 2015).

Warto też dodać, że - jak przypomina Interia - rok 2021 ma kilku oficjalnych patronów. Oprócz kard. Stefana Wyszyńskiego są to wybitni i zasłużeni dla polskiej kultury literaci: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. To również może (ale nie musi) być dla tegorocznych maturzystów pewna wskazówka.

RadioZET.pl/PAP/wp.pl/interia.pl