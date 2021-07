Wyniki matur 2021

Wyniki matur będą dostępne w systemie OKE już w poniedziałek, 5 lipca. W założeniu będzie można je szybko i wygodnie sprawdzić w Internecie – dzięki dostępowi z unikalnym hasłem i loginem dla każdego zdającego.

"Z jednej strony chciałabym jak najszybciej się dowiedzieć, jakie mam wyniki matur, a z drugiej nie chce ich znać w ogóle" – pisze na Twitterze jedna z maturzystek. "Co ma być, to będzie, ale fajnie by było, gdyby moje wyniki mnie pozytywnie zaskoczyły" – żyje nadzieją inny z maturzystów.

Kiedy wyniki matur 2021? Będą dostępne w systemie OKE

Nie brakuje prześmiewczych memów, czy sugestii, że w poniedziałek rano ci, którzy nie zdali egzaminu, zaczną wyszukiwać w sieci masowo hasła: "praca bez matury" lub "znani ludzie bez matury".

Aby wyświetlić wyniki matur, trzeba będzie wejść do specjalnego systemu OKE, wybrać zakładkę uczeń, podać swój numer PESEL (login) oraz hasło. Wówczas powinny pojawić się indywidualne rezultaty. W poniedziałek o godz. 10 wyniki matury 2021 podsumują wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski wraz z dyrektorem CKE, Marcinem Smolikiem.

