Maturzyści będą masowo testowani na koronawirusa? Minister zdrowia komentuje

Matury 2021 zostaną przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej. Terminy były znane już wcześniej i w tej kwestii nic się nie zmieniło. To już ostatni dzwonek na powtórki. Do egzaminów dojrzałości pozostały dwa tygodnie - rozpoczynająca serię egzaminów matura z języka polskiego jest zaplanowana na 4 maja. Na dwa tygodnie przed egzaminem minister zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył, że młodzi mogą być przed przystąpieniem do matury testowani na obecność koronawirusa. - Myślę, że nasz potencjał i możliwości wykonywania testów są tak duże, że jesteśmy w stanie testami antygenowymi, które posiadamy, takie testowanie ewentualnie przeprowadzić – powiedział szef MZ. Dodał przy tym, że na tę chwilę decyzja w tej kwestii nie zapadła.

Matury 2021 mają odbywać się w reżimie sanitarnym, podczas egzaminu nie będzie jednak obowiązku noszenia maseczki – wynika z opublikowanych w poniedziałek wytycznych CKE. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dlaczego maturzyści nie będą musieli zasłaniać ust i nosa? – To egzaminy pisemne, więc zakładamy, że maturzyści nie będą ze sobą rozmawiać? – dopytywała Gościa Radia ZET Beata Lubecka. Na to pytanie Niedzielski nie potrafił dać jasnej odpowiedzi i odesłał prowadzącą do ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Powrót do szkół średnich?

We wtorek i w środę będą trwały intensywne konsultacje. W środę zresztą jest posiedzenie Rządowego zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na razie żadne decyzje nie zapadły – podkreślał we wtorek w Radiu ZET minister zdrowia, odpowiadając na pytanie dotyczące luzowania obostrzeń. Rządzący od dawna podkreślają natomiast, że absolutnym priorytetem jest dla nich przywrócenie nauki stacjonarnej w szkołach, przy czym pierwszeństwo mają tu klasy 1-3. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest regionalizacja – również w kontekście szkół.

Na razie nie wiadomo, co ze starszymi rocznikami oraz ze szkołami średnimi, choć – jak mówił w Radiu ZET szef MZ – jest szansa, że starsi uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej jeszcze przed końcem roku szkolnego.

Konkretne plany rządu dot. edukacji i powrotu do szkół powinniśmy poznać podczas konferencji prasowej zapowiedzianej na środę, 21 kwietnia.

