Rzeź na maturze? Poprawka w sierpniu nie dla wszystkich

Wyniki matur 2021 są lepsze niż w ubiegłym roku - komentował w poniedziałek dyrektor CKE Marcin Smolik. Jak podkreślał, rzezi wcale nie ma, ale czy to oznacza, że jest dobrze? Znów najwięcej "oblanych" egzaminów jest z matematyki. Ogółem do poprawkowej matury nie będzie mogło przystąpić prawie 8 proc. osób, które podeszły do egzaminu.

Wyniki matur 2021, wbrew wcześniejszym prognozom, są zadowalające - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej CKE i Ministerstwa Edukacji i Nauki Marcin Smolik. - Jedna z gazet wieszczyła rzeź. Rzezi nie ma - podkreślał.

Rzezi faktycznie nie ma, jest nawet nieco lepiej niż przed rokiem. Ogółem maturę zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że łącznie matury w maju nie zdało 25,5 proc. absolwentów techników i liceów. 17,7 proc. z nich ma jeszcze szansę na poprawkę w sierpniu, pozostali mogą powalczyć za rok.

W 2020 roku było zresztą podobnie. Wówczas 74 proc. osób uzyskało wymagane maturalne minimum. Prawo do poprawki miało 17,2 proc. młodych. Trzeba przy tym podkreślić, że w tym roku w związku z epidemią COVID-19 i decyzją rządu o prowadzeniu edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowiły więc nieco zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie. Co więcej, nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych.

Średnie wyniki matur 2021 z matematyki, polskiego i angielskiego

Maturę 2021 z poszczególnych przedmiotów zdało:

z języka polskiego 93 proc., z czego 94 proc. absolwentów liceum, a 90 proc. absolwentów technikum,

93 proc., z czego 94 proc. absolwentów liceum, a 90 proc. absolwentów technikum, z matematyki 79 proc., z czego 84 proc. absolwentów liceum, a 71 proc. absolwentów technikum,

79 proc., z czego 84 proc. absolwentów liceum, a 71 proc. absolwentów technikum, z języka angielskiego 94 proc., z czego 96 proc. absolwentów liceum, a 90 proc. absolwentów technikum.

Średni wynik matury z poszczególnych przedmiotów wynosi: polski 55 proc. (rok temu 52 proc.), matematyka 56 proc. (rok temu 52 proc.), angielski 76 proc. (rok temu 71 proc.).

fot. CKE

Najwięcej nerwów wywołuje zwykle ten drugi i faktycznie, to ze zdawalnością matematyki problem jest najwyraźniejszy. Okazuje się jednak, że choć matematyka nie wypada fenomenalnie, na tle innych krajów Europy wcale nie jest tak słabo.

Badania PISA (Programme for International Student Assessment, realizowane co trzy lata - ostatnio w 2018 roku) pokazują, że pod kątem umiejętności matematycznych, polscy uczniowie wyprzedzają np. Duńczyków, Szwedów czy Brytyjczyków i utrzymują się w europejskim TOP 10. - Słabsze wyniki z matematyki mogą świadczyć o tym, że wielu osobom nie jest ona potrzebna w trakcie aplikowania na studia. Dlatego w części przypadków celem jest jedynie zaliczenie lub uzyskanie przyzwoitego wyniku. W tym roku uczniowie nie mieli obowiązku wybrania dodatkowego egzaminu rozszerzonego. Ale w wielu przypadkach i tak się na to zdecydowali, ponieważ było to konieczne, by zwiększyć szansę na dostanie się na wymarzony kierunek. Matematykę na poziomie rozszerzonym wybrało ponad 74 tysiące osób - komentuje Przemysław Jeziorowski z firmy doradztwa edukacyjnego Elab Education Laboratory.

Matura poprawkowa 2021

Przypomnijmy, że maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musi do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. W tym roku egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 7,8 proc. absolwentów. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc.

