Przed maturą z języka polskiego mogło dojść do przecieku. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadomi policję. Do sprawy odniosło się już ministerstwo edukacji.

We wtorek rozpoczęły się matury 2021. Przed egzaminem z języka polskiego pojawiły się doniesienia o ewentualnym przecieku. Centralna Komisja Egzaminacyjna otrzymała wiele zgłoszeń, że przed rozpoczęciem egzaminu w internecie szukano słów kluczowych, zawartych w temacie wypracowania o „Lalce” Bolesława Prusa.

– Na naszą skrzynkę mailową dostaliśmy kilka jednakowych informacji: skany z Google Trends, na których jest pokazane, że dziś po godzinie 7.30 poszukiwana była fraza „ambicje Lalka”, czyli słowa klucze z jednego z wypracowań – potwierdził dyrektor CKE Marcin Smolik

Słów kluczowych poszukiwano po godzinie 7 w województwie podlaskim. Dyrektor CKE poinformował, że zgłosi sprawę policji. Smolik zaznaczył, że na razie trudno ustalić wiarygodność tej informacji.

MEiN: Przed maturą 2021 wprowadziliśmy zmiany

Do ewentualnego przecieku odniosło się już Ministerstwo Edukacji.

– To doniesienia medialne, które wymagają szczegółowej weryfikacji ze strony odpowiednich służb. W takiej sytuacji dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa zawiadomienie na policję, aby wyjaśnić sprawę – powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.

Wytłumaczyła też, że na maturze w 2021 roku wprowadzono zmiany, dotyczące wydawania i przyjmowania arkuszy.

– Obecnie dyrektorzy szkół muszą przyjmować arkusze w towarzystwie drugiego członka zespołu egzaminacyjnego. A wydając je przewodniczącym zespołów nadzorujących, mają obowiązek pokazać list przewozowy członkom zespołu i przedstawicielowi uczniów. W liście jest informacja, ile dokładnie pakietów zostało dostarczonych do danej szkoły. Osoby, które uczestniczą w przekazaniu arkuszy, muszą na piśmie potwierdzić tę liczbę pakietów – podała rzeczniczka.

Matura 2021. Tematy z języka polskiego

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst. Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.

Pierwszy z tematów rozprawki brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury", a drugi: "Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury".

Maturzyści, którzy wybrali trzeci z tematów interpretowali wiersz Beaty Obertyńskiej "Strych".

