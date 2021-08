Matura, czyli egzamin dojrzałości, tradycyjnie składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Otrzymanie odpowiednich wyników z obu uprawniało do tej pory otrzymanie świadectwa maturalnego. Jednak w ubiegłym i obecnym roku znalazła się grupa około tysiąca absolwentów, którzy pomimo nieprzystąpienia do części ustnej zdała maturę.

- Liczba absolwentów, którzy w latach ubiegłych (do roku 2019 włącznie) nie zdali egzaminu maturalnego w części ustnej z jednego lub dwóch przedmiotów, a w 2020 r. lub w 2021 r. uzyskali świadectwo dojrzałości ze względu na zniesienie obowiązku zdania egzaminu w części ustnej, wynosi: w roku 2020 – 562 osoby, w roku 2021 – 462 osoby - przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w rozmowie z PAP.

Matura 2022. Co z egzaminem ustnym?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół średnich muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni mogą przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów, zdawane są one na poziomie rozszerzonym).

Maturzysta musi przystąpić też do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z polskiego i języka obcego. Te zasady w 2020 i 2021 roku zmieniła pandemia koronawirusa. Wiosną ubiegłego roku egzaminy ustne były one tylko dla tych maturzystów, którzy zadeklarowali, że wynik z takiego egzaminu jest im potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Rozwiązanie to miało być jednorazowe.

Jednak ze względu na kolejną falę pandemii w grudniu 2020 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zmienił ponownie przepisy dotyczące matur m.in. znoszące obowiązek przystąpienia do egzaminów ustnych oraz dodatkowo o zniesieniu wymogu przystąpienia do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Podobnie jak w 2020 r., wiosną 2021 r. egzaminy ustne organizowane były one tylko dla tych maturzystów, którzy zadeklarowali, że wynik z takiego egzaminu jest im potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Pozostali na świadectwie dojrzałości w miejscu, gdzie podawany jest wynik, mają wpisaną adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z 17 sierpnia tego roku również podczas matury przeprowadzanej wiosną 2022 r. przystąpienie do egzaminów ustnych nie będzie obowiązkowe, a maturzyści z ubiegłych roczników, którzy nie zdali egzaminu ustnego, ale zdali wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne, otrzymają świadectwa z analogiczną adnotacją jak w 2020 i 2021 r. Aby tak się stało, będą musieli do 31 maja 2022 r. złożyć wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora odpowiedniej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka