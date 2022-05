Matura 2022, język angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania [POZIOM ROZSZERZONY 9.05.2022]

Te nieoficjalne rozwiązania zadań pozwolą maturzystom na wstępne poznanie swoich wyników, które są decydujące w rekrutacji na studia. Dzięki temu zdający zaoszczędzą sobie wielu stresów i nerwów podczas oczekiwania na oficjalne wyniki matury 2022.

Matura 2022, angielski - ODPOWIEDZI, rozwiązania zadań [POZIOM ROZSZERZONY]

CKE opublikuje arkusze o godz. 14. Odpowiedzi z matury 2022 z angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie można znaleźć w tym miejscu jeszcze w poniedziałek, 9 maja, po godzinie 14. W artykule znajdą się zdjęcia rozwiązanych przez ekspertów arkuszy, a także komentarze i omówienie odpowiedzi do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz z angielskiego rozszerzonego będą rozwiązywać dla nas i komentować angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie.

Matura 2022, angielski - ARKUSZ CKE, zadania na poziomie rozszerzonym [9.05.2022]

Matura 2022 rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 23 maja. W poniedziałek, 9 maja, oprócz języka angielskiego rozszerzonego po południu zaplanowano maturę z filozofii na poziomie rozszerzonym. We wtorek, 10 maja, według harmonogramu CKE odbędzie się matura 2022 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z jęz. francuskiego.

W środę, 11 maja, na maturzystów czeka matematyka rozszerzona. Na radiozet.pl będziemy mieli dla Was także rozwiązania i odpowiedzi do tego egzaminu. Rozwiązania zadań z matematyki rozszerzonej z komentarzem również przygotują dla nas angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie.

Matura 2022 - kiedy wyniki, jakie zasady

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść.

Ostrzegamy też wszystkich, którzy w internecie natrafili na przecieki maturalne 2022. Nie jest możliwe, aby arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z matury pojawiły się w sieci przed oficjalnym rozpoczęciem testu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, egzamin dojrzałości musiałby zostać powtórzony.

Wyniki matur 2022 w internecie (a także w szkołach) zostaną opublikowane we wtorek 5 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść w zakładkę "Uczeń", a następnie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy maturzysta otrzymał wcześniej w swojej szkole.

Do matury 2022 w całej Polsce przystąpi 384 tys. osób, w tym 289,3 tys. to tegoroczni absolwenci szkół średnich. Wśród zdających są też maturzyści, którzy poprawiają oblany egzamin, albo walczą o wyższy wynik lub zdecydowali się na inny przedmiot niż w ubiegłych latach. Maturę 2022 zdaje też 41 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.

